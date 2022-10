Vereador do PSD de Vila do Conde recusa retirada de confiança política

O vereador do PSD de Vila do Conde recusa acatar a decisão de retirada da confiança política tomada pela comissão política concelhia. Pedro Soares diz que é "bizarro" não ter tido o direito de se defender. Garante ainda que, enquanto vereador, nunca tomou qualquer posição contrária ao pensamento político do PSD e acusa a concelhia de se ter "esquecido" de o convocar para as reuniões, não ter "um guião estratégico" e querer "ostracizar" quem pensa diferente.

"Enquanto não me forem esclarecidos todos os pormenores relacionados com os procedimentos formais da deliberação, não a poderei tomar como válida e com a eficácia que a mesma possa vir a ter", afirma, em comunicado, Pedro Soares.

O vereador - o único que o PSD elegeu nas Autárquicas de 2021 - diz nunca ter sido convocado para "nenhuma reunião da comissão política" e, tendo havido uma reunião para deliberar a retirada de confiança política, não lhe foi dado "sequer o direito democrático de exercício do contraditório".

Pedro Soares afirma ainda que a decisão da comissão política concelhia não foi ainda apresentada à distrital, a quem cabe aprovar os candidatos a autarcas aprovados localmente.

"O PSD, no qual orgulhosamente milito desde 11 de fevereiro de 1992, há 30 anos, é um partido de liberdades. Não cabe nele sinais de pressão ou ostracização a quem pense de modo diferente. (...) O que é público, como fundamento para a retirada de confiança política, resume-se à não aceitação da opinião ou ideia diferente", lamenta.

Recorde-se que a comissão política concelhia decidiu, por unanimidade, retirar a confiança política a Pedro Soares. A decisão foi comunicada sexta-feira à noite em plenário de militantes. A comissão, liderada por Luísa Maia, acusa Pedro Soares de atuar "de forma independente", "à revelia do partido" e de, numa entrevista recente, ter acusado mesmo os militantes de "falta de sentido de responsabilidade" ao elegerem, em dezembro de 2021, Luísa Maia para liderar PSD de Vila do Conde em detrimento da sua lista. Sobre esta última acusação, Pedro Soares nada diz.