Vestígios arqueológicos encontrados junto ao Mosteiro de Santa Clara

Hoje às 14:36 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Vila do Conde informou, esta terça-feira, que foram encontrados vestígios arqueológicos junto ao Mosteiro de Santa Clara, monumento que está a sofrer obras de requalificação.

Segundo aquela autarquia do distrito do Porto, foram "encontrados vestígios de ocupações humanas anteriores à construção do edifício, na segunda metade do século XVIII", o que obriga a que sejam feitos trabalhos de investigação.

"Alguns desses vestígios são, inclusivamente, anteriores à ocupação do Monte de S. João pelas freiras de Santa Clara, fazendo parte de um antigo povoado fortificado da Idade do Ferro, provavelmente romanizado (...)", refere a informação divulgada pela autarquia, considerando que, por outras palavras, "são vestígios de uma aldeia semelhante à Cividade de Bagunte".

Segundo a mesma nota, "os trabalhos estão concentrados numa área exterior ao edifício (...) e passam pela remoção mecânica das terras resultantes do entulho criado pela Direção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais que, nos anos 30 do século XX, demoliu parcialmente o Mosteiro de Santa Clara e lhe deu a configuração atual".

As escavações, que estão a ser feitas de forma manual, não têm prazo para a conclusão, sendo conduzidas pelo gabinete de arqueologia da Câmara de Vila do Conde, em sintonia com a empresa que está a promover a reconversão do mosteiro numa unidade hoteleira.

Essa obra acontece na sequência de programa Revive, uma iniciativa conjunta dos ministérios da Economia, Cultura e Finanças, com a colaboração das autarquias e coordenação do Turismo de Portugal, para recuperação de vários imóveis de reconhecido interesse.

O mosteiro de Santa Clara, em Vila do Conde, foi englobado nesse processo, sendo concessionado por um período de 50 anos para ser reconvertido numa unidade hoteleira de luxo, previsivelmente durante o ano de 2021.