Ana Trocado Marques Hoje às 13:29 Facebook

Twitter

Partilhar

São sinais do velhinho castro de S. João, um povoado fortificado da Idade do Ferro, provavelmente a primeira Vila do Conde. Os vestígios arqueológicos foram encontrados junto ao Mosteiro de Santa Clara.

As obras de reconversão do imóvel num hotel de cinco estrelas não deverão, no entanto, ser afetadas pelo achado. São 10 milhões de euros de investimento num hotel com 89 quartos, spa, piscina exterior e uma adega. Abrirá portas em junho de 2021.