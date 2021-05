Vice-presidente da Câmara de Vila do Conde resignou ao mandato

Ana Trocado Marques Hoje às 14:55 Facebook

A vice-presidente da Câmara de Vila do Conde, Lurdes Alves, resignou ao mandato.

A também vereadora do Ambiente, Educação, Mobilidade e Planeamento tinha suspendido o mandato, em setembro, por 180 dias, por motivo de doença. Na altura, a arquiteta Rita Freire passou a integrar o executivo do movimento independente NAU, tendo Pedro Gomes (até então n.º 3) assumido a vice-presidência. Agora, fez saber que não tenciona regressar.

Na ocasião, numa nota enviada à imprensa, o executivo desejava-lhe "uma rápida recuperação" e expressava publicamente o seu "agradecimento e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos sete anos, período durante o qual vincou a sua ação, de forma totalmente devotada ao serviço da população de Vila do Conde, de uma dedicação e profissionalismo ímpares".

Agora, findos os 180 dias, a Câmara anunciou, na quinta-feira, em reunião do executivo, a resignação, sem adiantar mais pormenores sobre os motivos que levaram Lurdes Alves a não completar o segundo mandato ao lado de Elisa Ferraz.

A professora de biologia foi eleita em 2013 nas listas do PS. Em 2017, com a rutura entre o PS e Elisa Ferraz, Lurdes acompanhou a autarca no seu novo projeto como independente. Passou a ser um dos rostos do movimento NAU.