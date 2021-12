Vila do Conde abre centro de testagem gratuito para a população

JN/Agências Hoje às 13:05 Facebook

A Câmara de Vila do Conde, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia local, colocou em funcionamento, esta quarta-feira, um centro de testagem à covid-19, com utilização gratuita para a população.

A estrutura, que está instalada na Rua Rainha Dona Leonor, no centro da cidade, disponibilizará testes rápidos de antigénio gratuitos, até seis por pessoa por mês, destinado aos munícipes vila-condenses.

"O teste rápido de antigénio é realizado mediante a apresentação de comprovativo de residência no concelho da Vila do Conde, por método de colheita de zaragatoa nasofaríngea e com indicação do resultado em apenas 15 minutos", pode ler-se numa nota informativa da Câmara de Vila do Conde.

Este centro de testagem vai funcionar a partir desta quarta-feira, em sistema de casa aberta (sem marcação), diariamente das 10 às 20 horas, com exceção do dia 1 de janeiro.

A autarquia vila-condense diz estar "atenta à evolução da pandemia, à situação de saúde pública no concelho e à economia local", e considera que, com este protocolo estabelecido com a Santa Casa da Misericórdia, "foram criadas as condições necessárias para a operacionalização deste Centro que vem reforçar a capacidade de testagem à COVID-19, no concelho".