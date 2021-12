Vila do Conde cancela fogo-de-artifício da Passagem de Ano

Ana Trocado Marques Hoje às 15:25 Facebook

A Câmara de Vila do Conde decidiu cancelar o fogo-de-artifício marcado para a Passagem de Ano. O presidente, Vítor Costa, explica que era apenas um pequeno "apontamento" com "cerca de cinco minutos" para assinalar a entrada no novo ano, mas, ainda assim, com casos ativos em 13 escolas, "não é altura de correr riscos desnecessários".

"Será cancelado o fogo-de-artifício e vamos cancelar também o Concerto de Ano Novo. A saúde está em primeiro lugar. Devemos evitar todos os ajuntamentos e não vamos, de forma nenhuma, arriscar", afirmou Vítor Costa.

O fogo seria à meia-noite de dia 31. O Concerto de Ano Novo, pela Orquestra da Costa Atlântica, estava marcado para as 17 horas do dia 9 de janeiro no Teatro Municipal.

O presidente da autarquia diz que Vila do Conde tinha, a 17 de dezembro, uma incidência cumulativa a 14 dias de 368 casos por 100 mil habitantes (o 3.º nível de risco mais elevado), com surtos ativos "em 13 estabelecimentos de ensino", embora todos sem consequências de maior. Até agora, no concelho, acrescentou, "não há casos ativos em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosos (ERPI)". Ainda assim, frisa, a situação exige "prudência máxima".