Vila do Conde festeja o S. João "sem ajuntamentos"

Ana Trocado Marques Hoje às 17:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Haverá cascatas, ruas enfeitadas, música, transmissão das marchas luminosas de 2019 e até um pequeno fogo-de-artifício. Não é o S. João de Vila do Conde habitual, diz a presidente da Câmara, Elisa Ferraz, mas é o "possível", tendo em conta as recomendações da Direção-Geral de Saúde.

"Não há S. João nos moldes em que havia, mas a cidade deve dar um sinal que está a festejar o seu padroeiro", afirmou, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, a presidente da Câmara.

Assim, pelas ruas, a colocação de enfeites já começou. No dia 15, há o içar da bandeira na Igreja Matriz. No dia 17, os habituais Cantares a S. João (pelos ranchos do Monte e da Praça) serão transmitidos através da página de Facebook da Câmara.

As novas tecnologias, explicou ainda a vereadora Dália Vieira, serão utilizadas noutros momentos para "dar a conhecer ritos e tradições associados ao S. João de Vila do Conde", bem como, na grande noitada, uma compilação das Marchas Luminosas de outros anos.

Haverá ainda, não as 14 cascatas habituais, mas quatro: a do Monte, a da Praça, a da Praça da República e uma outra no interior da Câmara Municipal, feita pelos funcionários da autarquia.

Não haverá Marchas Luminosas na noitada, ida dos ranchos à praia, procissão, carrosséis, nem nenhum dos outros eventos onde se juntem milhares de pessoas, mas Elisa Ferraz convida todos os vila-condenses a festejar, seja em casa ou na rua, e nem o fogo-de-artifício vai faltar, mas terá apenas "três ou quatro minutos", "sem hora anunciada para evitar ajuntamentos" e será apenas "para marcar a data".