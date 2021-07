Vila do Conde já tem Plano Estratégico para a próxima década

Ana Trocado Marques Hoje às 18:46 Facebook

A qualidade de vida e o património natural está entre os aspetos mais valorizados. A oferta na área da saúde está no "top" do pior. As questões da sustentabilidade preocupam. As conclusões fazem parte do novo Plano Estratégico Vila do Conde 2020-2030 (PEVC 20-30). A Câmara queria ouvir a população, mas só 4,3% responderam (1618 em 38 mil inquéritos enviados).

Aumentar a qualidade de vida, promover o desenvolvimento sustentável, reduzir as disparidades concelhias, preservar a identidade, harmonizar o meio urbano e rural e acelerar a digitalização são os seis grandes desígnios da próxima década.

Para já, fruto da proximidade das eleições autárquicas, não há prazos, nem medidas concretas, nem se sabe quanto vão custar, mas o PEVC 20-30 está pronto, dando cumprimento ao repto lançado pelo governo aos municípios, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"Só a partir de outubro é que este documento estará completo, com essas medidas que temos connosco, mas que, por motivos de natureza política, não podem ser apresentadas agora", explicou a presidente da Câmara, Elisa Ferraz.

"As pessoas estão sempre no centro das prioridades. O objetivo é tornar o concelho mais desenvolvido, equilibrado e sustentável", afirmou Miguel Taborda, da Deloitte, a empresa escolhida para ajudar a elaborar o PEVC 20-30. Taborda diz que a adesão aos inquéritos até está "acima do habitual" em estudos semelhantes e garante que a opinião e as preocupações dos vilacondenses (particulares, empresas e instituições) foram tidas em conta ao gizar o Plano.

Infraestruturas, património, pessoas, economia e ambiente serão os pilares estratégicos. Para cada um haverá três programas específicos e um total de 41 medidas, com o objetivo de "responder a necessidades e fortalecer os pontos positivos".

Saúde, educação e ambiente são as áreas onde o investimento é considerado mais prioritário (de acordo com os inquéritos realizados). Habitação e área social e cívica as menos prioritárias.

Elisa Ferraz lembra que, de acordo com os primeiros dados dos Censos 2021, Vila do Conde foi o município do distrito do Porto que mais cresceu (e um dos 5 em 18). A qualidade de vida e o património natural, destacados pelos inquiridos, ajudam, provavelmente, a explicar a subida em contraciclo e essa, frisa, é uma "marca" que Vila do Conde quer manter.