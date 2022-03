Vila do Conde quer ser Capital Europeia da Juventude em 2026

Ana Trocado Marques Ontem às 23:32 Facebook

Aproximar os jovens das decisões, ouvi-los, construir "um futuro mais participativo e mais participado" e afirmar o concelho no plano internacional. São estes os grandes objetivos da candidatura de Vila do Conde a Capital Europeia da Juventude em 2026. O pontapé de saída foi dado neste sábado à tarde. A nadadora olímpica e filha da terra, Ana Catarina Monteiro, é o rosto do projeto.

"O grande objetivo desta candidatura é envolver a comunidade, é falar de futuro. A ideia é que construamos um caminho em conjunto, que todas as estratégias para as próximas duas décadas sejam traçadas com todos e, muito especialmente, com os jovens. Os jovens têm que ser ouvidos e ter uma palavra na decisão", afirmou o presidente da Câmara, Vítor Costa, que, simbolicamente, escolheu o Dia da Cidade para anunciar a candidatura.

Ana Catarina Monteiro é "uma orgulhosa vilacondense" e "um exemplo de capacidade de construir, esforço, dedicação, amor à causa". Por isso mesmo, explicou o edil, foi a "escolha natural" para comissariar a candidatura. A nadadora olímpica de 28 anos diz que há muito pensava no que poderia fazer pela sua terra. Agarrou o "desafio" na hora.

"Posso ajudar a trazer outros jovens que, tal como eu, querem intervir e não sabem muito bem como", explicou.

"E qual é a mais-valia de Vila do Conde? São as pessoas", diz Ana Catarina Monteiro, sem hesitar. Educação, agricultura, pesca, voluntariado e inclusão social são apenas algumas das áreas que podem - "e devem" - ser trabalhadas.

A cidade tem 1069 anos de história e quer, agora, ser uma referência no plano regional, nacional, mas, sobretudo, internacional, fortalecendo, assim, a identidade europeia.

Do desporto à cultura, passando pela educação, não lhe faltam equipamentos, é certo, mas, frisa Vítor Costa, é preciso que sejam espaços "vivos e ao serviço de todos". Gizar o Plano Municipal da Juventude é, por isso, para já, o primeiro passo.

A Câmara, continuou a explicar, será "apenas um parceiro", a par de associações e instituições culturais, desportivas e sociais, escolas, juntas de freguesia e todos quantos queiram juntar-se. "Tragam as vossas ideias", desafiou. "Integrar", "aproximar" e "construir juntos" são as palavras de ordem e, como em tudo, "o mais importante é o caminho", não a chegada.