Vila do Conde revê estratégia e prevê gastar cinco vezes mais

Eram 122 casas e um investimento de quase 26 milhões de euros. Agora, a Estratégia Local de Habitação (ELH) de Vila do Conde foi revista. São mais de 700 casas e um investimento total de 107 milhões de euros. A revisão foi aprovada, esta quinta-feira, em reunião do executivo municipal.

O presidente da Câmara, Vítor Costa, admite que, muito provavelmente, o PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) não vai contemplar tudo, mas a estratégia é mesmo para cumprir, nem que para isso seja necessário deixar de lado outros investimentos e recorrer a empréstimos.

"Na primeira quinzena de julho já vamos avançar com a construção das primeiras 78 casas, junto à Igreja da Lapa. As restantes 44 [para as 122 previstas na primeira ELH] serão em Vilar do Pinheiro e numa ou noutra freguesia. Quando eu cheguei à Câmara, falava-se muito da ELH, mas não havia nenhum projeto, nenhuma candidatura feita", afirmou Vítor Costa.

O plano traçado era "curto", feito sem ouvir juntas de freguesia, instituições de solidariedade, conferências vicentinas e Segurança Social. Agora, às 122 casas, vão juntar-se quase mais 600 e haverá obras em praticamente todas as 857 habitações sociais já existentes.

"Por pressa eleitoral, o Bairro do Farol ficou de fora da ELH e a Câmara gastou ali quase 4,5 milhões de euros, que vamos, agora, tentar recuperar. Inexplicavelmente, temos um acampamento de barracas em Tougues, onde vivem 58 pessoas de etnia cigana que tinha ficado de fora do plano. Isto são pessoas com necessidades habitacionais urgentes", frisou o presidente da Câmara, apontando dois exemplos que, na sua ótica, justificam a revisão do documento.

"Muito ambiciosa"

O edil tem consciência que o programa estatal 1.º Direito e o PRR não irão financiar tudo e que a nova Estratégia é "muito ambiciosa", mas há possibilidade de recorrer a empréstimos do BEI (Banco Europeu de Investimento) e a habitação "tem que ser prioridade das prioridades": "Não vamos conseguir fazer isto em dois anos. A maior parte, acreditamos nós, virá do PRR. O resto será com recurso a empréstimos. Será um novo PER [o Programa Especial de Realojamento, que, na década de 90, foi concebido para erradicar as barracas]. Há linhas de crédito do BEI, tal como aconteceu para o PER. Os empréstimos não são maus. É preciso falar verdade às pessoas. É assim que se governa".

Aprovada na reunião do executivo, a revisão da ELH vai, agora, à Assembleia Municipal para, depois, ser negociada com o Instituto Nacional de Habitação e Reabilitação Urbana.