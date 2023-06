Vila do Conde: uma subida de 77 lugares até ao top cem nacional

É a 2.ª melhor pública do distrito a Filosofia e a Matemática Aplicada às Ciências Sociais, uma subida de 77 lugares - está na posição 87 -, mais de 500 exames realizados, a melhor secundária do concelho de Vila do Conde.

A Escola José Régio tem, este ano, motivos para sorrir, ainda assim, o diretor, António Almeida, mantém a máxima de sempre: "Há muito mais para além do ranking". "O ranking é um momento na vida do aluno e há todo um trabalho por trás que não reflete", frisa, acrescentando que estes resultados são "mais um elemento a ter em conta" para definir estratégias.

Inglês, História e Filosofia tiveram as melhores notas. António Almeida diz que, apesar de ultrapassada enquanto pandemia, a covid ainda se "sente e muito": nos conhecimentos adquiridos (ou não), mas também "em termos de saúde mental e de comportamentos".