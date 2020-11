Vítimas mortais da legionela sem ligação entre si

ANA SOFIA ROCHA E ANA TROCADO MARQUES Hoje às 07:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Um surto de legionela cuja origem ainda está por determinar já infetou 50 pessoas e fez cinco mortos em Vila do Conde, na Póvoa de Varzim e em Matosinhos.

Quatro dias depois, Raquel Ferreira ainda pouco sabe sobre o surto que lhe levou o pai. Da delegação de saúde só um telefonema "a perguntar se tinha ar condicionado - e não tem - e como limpava o chuveiro". Nenhuma recomendação, nenhuma explicação. "Ninguém nos disse nada", conta.

Joaquim Maria Ferreira tinha 85 anos e um problema de sangue há vários anos. No dia 23, foi ao Hospital Pedro Hispano, a uma consulta de hematologia. Na quinta-feira seguinte, acordou a dizer que dormiu mal. À tarde, já mal conseguia falar. 40 º de febre, falta de ar. Foi de ambulância para o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde (CHPV/VC). Um dia depois, o quadro complicou-se. Foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pedro Hispano. Morreu a 5 de novembro. Foi a primeira vítima do surto de legionela.