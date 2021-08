Vítor Costa: Em Vila do Conde "tudo é feito avulso e a correr antes das eleições"

Ana Trocado Marques Hoje às 10:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Vítor Costa é o candidato do PS à Câmara de Vila do Conde. Quer mudar o rumo e devolver a autarquia aos socialistas.

Afastou-se do PS por não concordar com as escolhas, primeiro de Elisa Ferraz, depois de António Caetano. Em 2017, 43 anos depois, os socialistas perderam um dos seus bastiões mais sólidos. Voltou, disposto a unir o partido, ouvir todos, mudar o ciclo, fazer "mais e melhor" e, frisa, voltar a pôr no mapa um concelho que, outrora presidente da Associação Nacional de Municípios, hoje "deixou de ter voz" em Lisboa. Vítor Costa é o candidato do PS à Câmara de Vila do Conde, que os socialistas "apostam forte" em recuperar. A água é bandeira, mobilidade e habitação prioridades.

Elisa Ferraz disse, numa entrevista ao JN, que o resgate da concessão da água custaria 92 milhões de euros...

Não há um único documento que aponte qualquer valor. Queremos um preço da água justo. O contrato, assinado em 2008, sofreu profundíssimas alterações, sempre beneficiando a empresa: previa um investimento de 80 milhões de euros, após dois aditamentos está em 40 milhões; várias obras, como as mini-ETAR de Bagunte, Parada, Outeiro e Ferreiró, hoje estão a ser feitas à custa dos vilacondenses; a renda anual foi reduzida para um quarto. E o preço da água foi disparando. Portanto, o importante é renegociar e, não sendo possível, fazer o resgate, que garantidamente não se aproxima desses valores.