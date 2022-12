Mosteiro de Grijó assinala 1100 anos de existência

O Mosteiro de Grijó, em Vila Nova de Gaia, está a comemorar 1100 anos de existência. Uma conferência sobre a fundação deste monumento nascido da iniciativa de dois irmãos, Ausindo e Guterres Soares, é promovida na tarde deste domingo.

Pelas 17 horas, haverá uma conferência proferida pelo professor João Sousa sobre a contextualização histórica da Fundação do Mosteiro de Grijó, a decorrer neste local. Será distribuída à audiência um folheto com a cópia da Ata da Fundação do Mosteiro de Grijó e a sua tradução do latim. Seguir-se-á um Concerto do Coro do Mosteiro de Grijó

Às 19 horas é descerrada a placa comemorativa do evento e a inauguração de um núcleo de materiais arqueológicos, alguns deles relacionados com o mosteiro do séc. XII.

As comemorações prosseguem com uma exposição de trabalhos de alunos da catequese sobre o Mosteiro de Grijó bem como de alguns artistas que aderiram a esta iniciativa.

Estão também presentes publicações e peças artísticas realizadas pela paróquia sobre o Mosteiro de Grijó bem como uma numerosa e curiosa coleção de convites de casamento que apresentam várias representações artísticas sobre o Mosteiro.

Com origens anteriores à fundação de Portugal, o mosteiro de Grijó assume-se como

uma peça de extrema relevância na história civil e eclesiástica do nosso país. "Do ponto de vista histórico possui um valor inegável. Os seus vestígios e documentos contam mais de mil anos de História. Foi um dos mais importantes senhorios eclesiásticos do Norte de Portugal".

Atualmente, o mosteiro de Grijó promove um grande conjunto de atividades, como exposições, recriações e concertos.