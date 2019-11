Mulher atropelada pelo metro em Gaia ao atravessar em zona proibida

Hoje às 11:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 52 anos foi, esta terça-feira de manhã, atropelada pelo metro antes da estação de D. João II, em Vila Nova de Gaia, quando circulava "fora da zona de atravessamento autorizada".

O atropelamento ocorreu pouco antes das 11 horas, tendo a mulher sofrido "ferimentos ligeiros", confirmou à agência Lusa fonte da Metro do Porto.

A circulação do metro ficou condicionada entre as estações de General Torres e D. João II (Linha Amarela). O INEM esteve no local.

Também esta terça-feira de manhã, um jovem de 17 anos foi atropelado pelo metro numa estação em Vila do Conde, tendo sofrido ferimentos graves. Na altura em que foi apanhado pela composição, atravessava a linha com auscultadores.