3500 atletas começam o S. João a correr e a andar em Gaia

A corrida de S. João, da RunPorto, acontece este domingo em Gaia e, pela primeira vez, será possível acompanhar os atletas via aplicação. Este ano são 3500 inscritos.

Os avanços tecnológicos e a consciência ambiental destacam-se no regresso do evento. Pela primeira vez é possível acompanhar, em tempo real, o percurso dos atletas durante a prova de 15 quilómetros, através da aplicação da RunPorto, que vai contar com um serviço de "live tracking". Basta procurar o número do dorsal ou o nome do participante, para localizar o progresso de qualquer atleta.

Além do progresso tecnológico, a edição deste ano também se destaca pelas camisolas "amigas do ambiente", uma vez que o seu tecido é feito com 50% de fios de poliéster de garrafas plásticas recicladas.

A iniciativa é composta por duas provas, a corrida propriamente dita de 15 quilómetros de distância e a Mini Corrida Pela Saúde Digestiva, com sete quilómetros, destinada às famílias.

A prova terá a participação de atletas de 19 nacionalidades. Além de Portugal, correm, por exemplo, participantes de França, da Ucrânia, de Itália, da Alemanha, da Rússia, dos Estados Unidos e de Moçambique.

A atleta olímpica Fernanda Ribeiro vai ser a madrinha da corrida.

Com partidas e chegadas na zona pedonal de Canidelo, o evento vai arrancar às 9.30 horas.