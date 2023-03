A29 cortada ao trânsito após acidente com seis carros e um camião

Um acidente de viação que envolveu um pesado de mercadorias e seis viaturas ligeiras causou três feridos na A29 na zona de São Félix da Marinha, sentido Norte/Sul, ao quilómetro 41, esta manhã de segunda-feira.

O choque em cadeia ocorreu cerca das 9.30 horas e, uma hora depois, a via ainda estava cortada e os trabalhos de remoção de viaturas e limpeza da via ainda a decorrer, de acordo com informações recolhidas junto dos Bombeiros Voluntários da Aguda. A circulação rodoviária foi reaberta pelas 11 horas.

Os três feridos resultantes do acidente são ligeiros e foram transportados para o Hospital Santos Silva, em Gaia.

No local, além dos Bombeiros Voluntários da Aguda, estiveram também os Sapadores de Gaia e a Brigada de Trânsito da GNR.

Para já são desconhecidas as causas do sinistro.