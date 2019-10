Acidente com duas viaturas condiciona circulação na ponte do Freixo

JN Hoje às 18:20 Facebook

Um acidente na ponte do Freixo, no sentido Gaia/Porto, está a condicionar a circulação, este domingo, ao fim da tarde.

O acidente deveu-se à colisão de, pelo menos, duas viaturas. Do embate terá resultado um ferido ligeiro. Os Sapadores de Gaia ainda estão no local.

Também os Bombeiros de Avintes estiveram na ponte do Freixo, que liga as margens do rio Douro. Receberam o alerta às 17.40 horas. Levaram uma ambulância e uma viatura de desencarceramento, mas, chegados ao local, não houve necessidade de utilizar estes meios.