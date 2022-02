Acidente com quatro carros cortou A29 em São Félix da Marinha

Hoje às 19:23, atualizado às 19:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Um acidente entre quatro viaturas motivou o corte da Autoestrada 29 (A29), no sentido sul-norte, junto à saída para São Félix da Marinha.

Segundo apurou o JN, o acidente não causou feridos, mas motivou o corte da via. às 19.30 o sinistro as viaturas já haviam sido retiradas da via e o sinistro estava em fase de resolução, adiantou fonte da Divisão de Trânsito da GNR.

O acidente terá ocorrido cerca das 18.20 horas, pela altura em que o autocarro do F. C. Porto entrou na via, procedendo da zona de praias, do hotel em que os "dragões" estagiam habitualmente.

O F. C. Porto recebe o Sporting, esta sexta-feira, às 20-15 horas, no Estádio do Dragão.