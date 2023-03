Aço do Viaduto de Santo Ovídio estava para vir de Mariupol

Fábrica de Azovstal foi bombardeada e a encomenda transferiu-se para o Norte de Itália.

A pandemia e a guerra na Ucrânia afetaram os trabalhos. Nomeadamente na chegada dos materiais. Tiago Braga revela de onde viria inicialmente o aço: "Uma parte do aço do viaduto de Santo Ovídio tinha sido encomendada a uma fábrica que todos conhecemos pelas notícias na televisão, em Mariupol: a fábrica Azovstal. No porto, havia material que tinha como destino o metro do Porto. Perante essas dificuldades fomos todos arregaçando as mangas e encontrando outras soluções".

Neste caso, a opção foi recorrer a uma fonte diferente, de outro país. "A solução foi encontrada no Norte de Itália, numa fábrica que garantiu o mesmo produto com igual qualidade", assegura.