Acordo para atribuir casas à GNR e à PSP em Gaia e São João da Madeira

A visita do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, a Gaia e a São João da Madeira, esta sexta-feira, vai resultar na assinatura de acordos entre o ministério e as autarquias que podem valer 15,8 milhões de euros. O entendimento vai propiciar habitação para agentes da GNR e da PSP nos dois concelhos.

Em Gaia, o objetivo passa pela criação de um complexo habitacional, a ser desenvolvido pelos Serviços Sociais da GNR em terrenos com 14 mil metros quadrados, na rua Heróis do Ultramar.

No local, os Serviços Sociais idealizam a construção de pelo menos 80 habitações de diferentes tipologias para os militares da GNR que prestam serviço na faixa sul da Área Metropolitana do Porto e noutros concelhos do distrito de Aveiro.

O investimento oscila entre os 12 e os 15 milhões de euros.

Em São João da Madeira, o acordo entre a Autarquia e os Serviços Sociais da GNR prevê a compra de um prédio com seis apartamentos, pertença dos Serviços Sociais.

O Município compromete-se ainda a reabilitar outro edifício com seis apartamentos e que é dos Serviços Sociais.

Pela compra, a Câmara vai despender 112 265 euros. Com as obras, o investimento aumenta para 217 107 euros. Aos Serviços Sociais cabe pagar o diferencial, de 104 842 euros

Também esta sexta-feira em São João da Madeira é assinado um acordo com os Serviços Sociais da PSP. Com a comparticipação do IHRU, a Autarquia vai adquirir 16 imóveis, por 465 mil euros. Fica ainda estipulado que o Município reabilitará outros 16 imóveis, dos Serviços.

Ao incluir as obras, o investimento sobe para 622 508 euros, pelo que os Serviços suportam o diferencial, de 157 508 euros.