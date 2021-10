Afurada está agora a comemorar o São Pedro

Almiro Ferreira Hoje às 22:03 Facebook

Os mais escrupulosos do calendário litúrgico não estarão lá muito pelos ajustes, mas a esmagadora maioria da Afurada baila e celebra o S. Pedro extemporâneo, adiado para este fim de semana, por via da covid-19 e das restrições sanitárias que, em junho, impossibilitaram a realização da tradicional festa do padroeiro daquela freguesia de Vila Nova de Gaia.

Não há o odor simbólico do manjerico primaveril, resta o cheiro a sardinha que inunda as ruas da Afurada. No arraial possível, a comissão de festas não quis deixar passar 2021 sem a celebração do apóstolo de Jesus, ainda que seja mais pagã do que cristã.

O bailarico começou na sexta-feira e prosseguiu ontem, no palco instalado no Largo Padre Joaquim de Araújo. A animação esteve a cargo da banda "4 Mens" e ainda contava, madrugada a dentro, com "grande after party", como os organizadores anunciaram "uma novidade de última hora", a exibição retro de música dos anos 1980, "Forever 80"s", a cargo do DJ Berto Boss.