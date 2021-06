Afurada festeja S. Pedro com fogareiros na rua

Alfredo Teixeira Hoje às 12:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Apesar de não haver programa oficial, os moradores da Afurada vão assar sardinhas à porta de casa. Obras na igreja serão inauguradas.

Na Afurada, em Gaia, a comunidade piscatória prepara-se para a festa de S. Pedro. Sem arraial, carrosséis nem fogo de artifício, mas já com os típicos fogareiros à porta. Por estes dias, a rua é uma extensão da casa. Os turistas são muitos, mas a população pede contenção e que as normas de segurança estabelecidas pela Direção-Geral da Saúde sejam cumpridas.

"É muito triste porque não há festa como esta com as ruas cheias de gente, os cantores no palco e a procissão. Mas tem de ser assim", diz Helena Soares, de 69 anos, vinda do mercado com uma saca de sardinhas na mão. "Como são pequenas, são para fritar", explica.