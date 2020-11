Água e saneamento em Gaia sem subida de preço em 2021

Miguel Amorim Ontem às 23:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Gaia decidiu, esta segunda-feira, que as tarifas da água e do saneamento não vão aumentar no próximo ano, no dia em que o Orçamento do Município para 2021 foi aprovado, com os votos contra do PSD.

"O tarifário da água e do saneamento será igual ao de 2020", disse o autarca Eduardo Vítor Rodrigues, no seguimento da aprovação da proposta relativa às tarifas, em reunião de Câmara, esta segunda-feira, completando que este esforço irá "onerar a Câmara em cerca de um milhão de euros".

Em época de pandemia, referiu que os alunos gaienses, entre os 13 e os 18 anos, vão passar a ter o passe para andar nos transportes públicos custeado pela Autarquia, como já sucede com os estudantes universitários.

"A medida estava pensada para setembro de 2021, mas decidimos antecipar. É para ser aplicada já no próximo mês de janeiro ou na Páscoa, no terceiro trimestre escolar", adiantou.

No âmbito da empresa municipal que trata da habitação, Gaiurb, foi prometida a "redução automática das rendas dos inquilinos, para quem tiver perda de rendimento comprovada". A decisão insere-se no pacote de medidas para atenuar os efeitos causados pela covid e que, entre outros, contempla uma linha telefónica para "combater o isolamento".

A ser ultimado está um protocolo com a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, AHRESP, no sentido de apoiar os empresários a "fundo perdido", para instalarem "esplanadas e aquecedores de rua", fomentando o comércio local nas estações mais frias e contrariando a retração dos clientes em função do coronavírus.

Relativamente ao Orçamento da Câmara para 2021, na ordem dos 231,5 milhões de euros, recebeu nove votos a favor e dois contra. Votaram contra os dois vereadores do PSD.

Para justificar a oposição, Duarte Besteiro, do PSD, explicou que o "controlo da despesa devia ser mais rigoroso". Também afirmou que houve "desinvestimento na redução da dívida" e que podia ser aliviada a "carga fiscal no IMI, na Derrama e no IRS".

As outras críticas tiveram a ver com o "investimento global, que devia ter um maior grau de execução", assim como o "apoio às empresas, que ficou aquém do desejado". As "isenções e comparticipações" levadas a cabo pela Autarquia mereceram, igualmente, reparos e contribuíram para o sentido de voto dos sociais-democratas.

Na reunião de Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues revelou que o Tribunal de Contas deu o visto para a reformulação do espaço da Feira dos Carvalhos e para a empreitada da VL3, denominada "Avenida até ao Mar" e que ligará a Avenida da República, no centro do concelho, até à marginal marítima.

"São obras para arrancar", confirmou o autarca, convicto que terão início "ainda este ano". No caso dos Carvalhos, a obra engloba o Centro de Saúde da localidade.

Para terça-feira está agendado um encontro, por videoconferência, com a secretaria de Estado da Educação, no sentido do Governo custear a reabilitação das escolas Gaia Nascente e dos Carvalhos. No âmbito das conversações, o presidente da Autarquia pretende alargar as intervenções às escolas Diogo Macedo, em Olival, e Júlio Dinis, em Grijó.

Assegurados estão "mais 200 computadores" para os alunos do concelho.

A anteceder a Ordem de Trabalhos da reunião de Câmara, foi aprovado, por unanimidade, um voto de louvor em relação ao ciclista gaiense Ivo Oliveira, que se sagrou campeão europeu na modalidade de perseguição.