Ajude a conhecer os efeitos da pandemia em Gaia

JN Hoje às 18:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O Instituto Padre António Vieira está a desenvolver um estudo sobre os efeitos da pandemia de covid-19 sob diversas perspetivas no território de Vila Nova de Gaia. Mais do que as consequências económicas e sanitárias, a investigação centra-se na dimensão relacional e de que maneira foram afetadas as interações sociais. Para isso, é imprescindível dar voz a diferentes instituições e à população, para tentar perceber o sentimento de protagonistas que, muitas vezes, não são ouvidos.

O trabalho ambiciona avaliar os efeitos da pandemia e quais as lições que podem ser retiradas para o futuro, no contexto de uma "cidade relacional, resiliente e regeneradora". O tratamento da pandemia pelos meios de comunicação também vai ser analisada. A cobertura do Jornal de Notícias, parceiro do estudo, merecerá particular atenção por parte dos investigadores.

PUB

Mas são várias as áreas em causa. Daí, o apelo à participação dos gaienses nos inquéritos que versam diferentes temáticas e cuja ligação disponibilizamos, assim como os objetivos de cada um:

Cultura - "percecionar os impactos da pandemia no acesso à cultura e entretenimento da população do concelho de Gaia, bem como os efeitos que daí advieram";

Tecnologia - "percecionar o papel que a tecnologia teve na população de Gaia, durante a pandemia e que transformações na forma de comunicar surgiram como consequência";

Economia - "percecionar os impactos da pandemia na situação profissional e condição económica da população de Gaia";

Espaço Público - "percecionar a experiência na utilização de espaços públicos durante a pandemia, da população de Gaia";

Ambiente - "percecionar os impactos da pandemia em termos de poluição e mobilidade no concelho de Gaia";

Utentes de serviços de Saúde Menta - "percecionar os impactos da pandemia no acesso a serviços de saúde mental, bem como na própria saúde mental da população de Gaia".

Além dos inquéritos e da análise documental, a investigação, já em andamento, abrange módulos como galerias de estímulos (sessões com visualização de imagens e conversas temáticas), entrevistas e um estudo de caso.