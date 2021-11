Alerta de queda de praticante de parapente mobiliza aparatosas operações de busca no mar

Almiro Ferreira Hoje às 20:14 Facebook

Polícia Marítima, Força Aérea e Bombeiros deverão retomar esta segunda-feira as operações para encontrar homem dado como desaparecido no mar, entre as praia de Canide Sul e de Salgueiros, em Vila Nova de Gaia. Também não foram encontrados vestígios do parapente.

O alerta soou na Capitania do Douro às 15.10 horas deste domingo. Segundo as primeiras informações transmitidas à Polícia Marítima, o que se presume ser um parapente foi visto a cair ao mar. "Há quem diga que viu um vulto a cair, outra testemunha diz que viu um paraquedas, entre outros relatos", conto ao JN um fonte próxima dos operacionais que acorreram à praia de Canide Sul.. "Está a investigar-se", acrescenta.

Segundo a mesma fonte, o Aeródromo de Paramos, em Espinho, o único de onde podem descolar praticantes de parapente da região, confirmou o regresso de todos os que dali levantaram voo neste domingo. Segundo a mesma fonte, as autoridades foram também informadas que um praticante desta modalidade de voo livre tem autorização para voar de locais distintos. Aguarda-se que, alertados pela difusão mediática, o próprio ou familiares e amigos possam esclarecer a situação.

Seja como for, o alerta motivou a mobilização de meios de vulto. Além da Polícia Marítima, que se fez acompanhar de dois barcos semirrígidos da Estação de Salva-Vidas de Leixões e do Douro, compareceram os Bombeiros Sapadores de Gaia, os Bombeiros Voluntários de Coimbrões e os Bombeiros Voluntários da Aguda. Um helicóptero da Força Aérea também participou nas operações.

As buscas foram interrompidas com o cair a noite, às 17.45 horas. Deverão ser retomadas na manhã desta segunda-feira. "Vamos analisar os meios que temos e a avaliar as condições do mar", disse ao JN o adjunto do comandante do Capitania do Douro, Serrano da Paz.