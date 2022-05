Alunos do 4.º ano do Concelho de Gaia de visita ao Oceanário de Lisboa

JN Hoje às 18:23 Facebook

O gabinete de Juventude da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia vai voltar a organizar as viagens de finalistas do 4.º ano ao Oceanário de Lisboa, depois de uma pausa de dois anos devido à pandemia. Todos os estabelecimentos de ensino básico públicos estão abrangidos e as viagens, que serão realizadas de comboio desde a estação das Devesas à Gare do Oriente, começam no dia 17 de maio e vão terminar em meados de junho.

"Trata-se de uma recompensa justa e um estímulo a cerca de três mil jovens que podem ter uma experiência única. É com enorme alegria que voltamos aos carris", destacou Elísio Pinto, Vereador da Juventude.

Pela primeira vez, as viagens vão ser acompanhadas por dois agentes da PSP (Escola Segura). O trajeto entre a Gare do Oriente e o Oceanário será também acompanhado pela PSP de Lisboa. A todos os jovens será dado acompanhamento por parte de elementos do Gabinete de Juventude de Gaia.

De regresso está também a Gala de Finalistas do 12.º ano e os pormenores serão conhecidos dentro de dias.