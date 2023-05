Ambiente e Carlão marcam três dias do Gaia Festival

Beatriz Guerra Hoje às 18:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O Gaia Festival vai arrancar na próxima sexta-feira com palestras e debates sobre as emergências ambientalistas, assim como várias atividades que decorrem até domingo e envolvem concertos, dança, oficinas e jogos tradicionais. Carlão fecha o primeiro dia do evento.

Empregos para o clima e as cidades sustentáveis são os dois temas que dão início à conferência no Auditório Manuel Menezes de Figueiredo, no primeiro dia. A abertura será pelas 14 horas, com João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e Desporto, e Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Autarquia de Gaia.

O debate terá início às 14.30 com a presença de cinco oradores, que apresentam temas diferentes, entre eles o antropólogo António Maria Pusceddu e a ativista Leonor Canadas. Participam também professores de Matemática e de Biologia.

PUB

A palestra sobre cidades sustentáveis e mobilidade urbana será às 16.30 horas, com a participação do ex-ministro do Ambiente, Matos Fernandes, o presidente do Conselho de Administração da Gaiurb, António Miguel Castro, bem como de engenheiros, mestres e professores na área.

O dia termina no Pavilhão da Lavandeira com o concerto da Orquestra Per Gaya, da escola de música de Perosinho, às 20.30 horas e, duas horas depois, decorrerá o concerto de Carlão.

No sábado, das 10 às 13 horas, decorrem diversas atividades no Parque da Lavandeira como oficinas, workshops e um mercado local com roupas em segunda mão. De tarde as atividades recomeçam às 14.30 com danças, jogos tradicionais, olaria, provas de vinhos e showcooking até às 20 horas.

O último dia, domingo, será composto por atividades idênticas ao dia anterior, como um mural de pintura, hora do conto e aulas de zumba, entre as 10 e as 20 horas, tendo pausa para almoço das 12.30 até às 14.30.

A entrada das palestras e das atividades será gratuita, exceto o concerto do dia 2 de junho, mas algumas iniciativas estão sujeitas à lotação dos locais e à inscrição prévia no site do evento http://agirpeloplaneta.pt/gaiafestival