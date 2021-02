Animais não dão folga mesmo com os zoos fechados

Marta Neves Hoje às 13:19 Facebook

Tudo funciona como sempre funcionou. Até porque limpar é obrigatório e dar de comida aos animais também.

As rotinas mantêm-se inalteradas tanto no Zoo de Santo Inácio, em Avintes, Gaia, como no da Maia. Só o silêncio, por falta de público, provoca alguma estranheza, que facilmente é esquecida pela harmonia dos espaços. Os bichos vão dando sinais que estão bem adaptados aos seus habitats. Já os funcionários aproveitam a pausa forçada para executar tarefas que com público demorariam mais tempo. O pior de tudo é mesmo os zoos continuarem com as mesmas despesas, mas sem as receitas de bilheteira.