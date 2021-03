Apoio de 708 mil euros para Bombeiros de Coimbrões

JN Hoje às 12:10 Facebook

A Câmara de Gaia vai apoiar com 708 mil euros a requalificação e beneficiação do quartel dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões. A proposta vai ser apreciada na reunião do Executivo de segunda-feira.

"A verba será distribuída pelos próximos três anos (2021, 2022 e 2023), com uma transferência de 236 mil euros em cada um desses períodos", contabiliza a Câmara, em comunicado.

Segundo a Autarquia, o atual quartel, com mais de 25 anos, nunca teve qualquer obra de reabilitação e adequação às novas exigências regulamentares para a prestação do socorro, não tendo, ainda, áreas para a realização de formação presencial certificada.

"Na generalidade, as instalações apresentam um grau de inadaptabilidade e degradação que importa reverter, nomeadamente a necessidade de requalificação da cobertura atual ainda em amianto, infiltrações de água, permeabilização das fachadas e dimensionamento dos espaços que permanecem desadequados", pormenoriza o comunicado.