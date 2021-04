Aprovado financiamento para última fase de expansão do hospital de Gaia

Adriana Castro Hoje às 17:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A fase C das obras de expansão do Centro Hospitalar de Gaia/Espinho já tem garantida uma primeira tranche de 12 milhões de euros, prevista no Orçamento do Estado para 2021, anunciou a Câmara de Gaia.

"O Orçamento do Estado tem outros hospitais em destaque, mas Gaia não foi esquecida. Não podíamos estar mais felizes", afirmou o presidente da Câmara de Gaial, Eduardo Vítor Rodrigues.

Prevista no Plano de Reabilitação Integrado do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, "a fase C irá permitir a integração dos serviços da unidade 2 (Materno-Infantil e Ortopedia) na unidade 1, concentrar os serviços de internamento num único núcleo central, sem qualquer dependência de transportes para o doente internado, bem como aumentar a capacidade instalada do bloco operatório e garantir condições de dignidade, segurança e conforto do doente", esclarece a Autarquia.

Após esta fase, acrescenta o autarca gaiense, será possível "avançar para negociações com a Santa Casa da Misericórdia (proprietária do edifício onde está a unidade 2) para ali instalar uma Unidade de Cuidados Continuados". "Dessa forma, o Hospital de Gaia teria dois braços que o diferenciariam na região: a reabilitação e os cuidados continuados", afirma Eduardo Vítor Rodrigues.

A fase A, já concluída, consistiu na construção de um novo edifício hospitalar com ligação aos pavilhões, acabamento parcial do serviço de radiologia e aquisição de equipamentos. A fase B incluiu a nova urgência - inaugurada em novembro de 2020. De acordo com a Autarquia, a nova Unidade de Cuidados Intensivos, inicialmente prevista para a fase C, acabou por ser antecipada devido à pandemia e foi também inaugurada no final de 2020.