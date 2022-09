Arcozelo transforma-se em vila do circo neste fim de semana

Beatriz Lima Hoje às 17:32 Facebook

A freguesia de Arcozelo, em Gaia, é conhecida sobretudo pelas praias e pelo turismo religioso ligado ao culto de Santa Maria Adelaide, mas neste fim de semana vai transformar-se na vila do circo. A quarta edição do Cupula Circus Village Festival promete muita música, dança, animação e, acima de tudo, circo contemporâneo. Entre os comerciantes, a expectativa é de que o certame dê uma ajuda ao negócio. Começa nesta sexta-feira e termina no domingo.

Mas engana-se quem acredita que este é um circo como outro qualquer pois, abdicando do tradicional, volta-se para as artes contemporâneas. "Falamos num circo que já não se foca tanto no virtuosismo, truque ou trapézio, mas sim na dramaturgia, na narrativa, no pensamento. É um circo que se assemelha mais à dança contemporânea, ao teatro, às artes plásticas e ao cinema", explica Bruno Machado, diretor artístico do Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC) e do festival.

A iniciativa nasceu da vontade que a Junta tinha de criar um evento que se tornasse numa marca de Arcozelo, com aspetos culturais e que não fosse só a "típica" festa religiosa. "Queríamos que fosse algo diferente e isto conjugava-se com tudo o que tínhamos em mente. Além do circo, ainda fazemos uma praça da alimentação e outras atividades focando o momento no convívio e no bem-estar, no qual podemos juntar as pessoas para ver um espetáculo diferente", refere a presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo, Adelina Pereira.