Arranque das obras do metro condiciona trânsito em Gaia

Estaleiro no Clube dos Caçadores dita desvio para a Rua de Santa Rita a partir do dia 19. Em breve haverá estreitamento na via de acesso da A1 a Santo Ovídio.

As obras da extensão da Linha Amarela, entre Santo Ovídio e Vila d"Este, em Gaia, estão no terreno e vão provocar condicionamentos de trânsito, a começar já na próxima segunda-feira, dia 19, em concreto na zona do cruzamento das ruas Clube dos Caçadores e do Rosário, onde o estaleiro irá interromper a passagem, com a circulação nas ruas dos Caçadores e D. Afonso II para a Rua da Fonte dos Arrependidos a ser feita pela Rua de Santa Rita.

A empreitada vai desenrolar-se em várias frentes e em simultâneo. Dentro de semanas haverá condicionamento de trânsito nos acessos da A1 à Rotunda de Santo Ovídio.