Árvores em Miramar voltam a estar em risco

Moradores foram confrontados com aviso para não deixarem carros junto a plátanos para abater. Câmara de Gaia diz que acordo é para cumprir.

"É um sentimento de frustração. O pior dos cenários". Foi desta forma que reagiram, ontem de manhã, os membros do grupo de Amigos de Miramar, Gaia, perante a possibilidade de serem abatidas mais árvores na Avenida Vasco da Gama, para ser construído um túnel na passagem de nível.

A informação chegou na passada sexta-feira, com vários avisos espalhados pelas árvores que seriam abatidas, onde era pedido aos moradores que não estacionassem junto aos plátanos que estavam marcados. O corte acabou por não acontecer ontem, porque os moradores recusaram-se a retirar as viaturas da via.