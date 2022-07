Atraso no concurso preocupa ensino artístico

JN Hoje às 12:05 Facebook

O atraso no lançamento do concurso público de contratos de patrocínio está a preocupar as escolas de ensino artístico especializado. O Ministério da Educação foi questionado sobre a matéria, que, segundo o deputado do PSD, Firmino Pereira, "coloca em causa a dúvida do financiamento para o novo ano letivo".

"Quando será lançado o Concurso Público dos Contratos de Patrocínio no Ensino Artístico Especializado para o próximo ano letivo? Após o lançamento e candidaturas das escolas quando teremos a decisão final das candidaturas? Este concurso aumentará o financiamento do custo por aluno, alterando o valor de 2015?", pergunta o social-democrata, em requerimento entregue na Assembleia da República.

"Em Vila Nova de Gaia existem cinco escolas do ensino artístico afetadas pela morosidade e incerteza. Só na Academia de Música de Vilar do Paraíso, que visitei esta semana, são abrangidos cerca de 330 alunos. As escolas e as famílias precisam urgentemente de saber se são abrangidos por este financiamento", sublinhou Firmino Pereira, que foi vereador na autarquia gaiense.

"As escolas e as famílias precisam urgentemente de saber se são abrangidos por este financiamento. Desde 2015, apesar do agravamento com despesas de funcionamento, o financiamento por aluno destas escolas do ensino artístico não tem sido atualizado", sublinha, ainda.