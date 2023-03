Atropelamento mortal na A44 em Gaia

Hoje às 20:41 Facebook

Uma pessoa foi atropelada mortalmente, na A44, em Gaia, ao final da tarde deste sábado. Segundo informações recolhidas pelo JN, o condutor do carro teve de receber assistência, devido ao estado de ansiedade em que ficou.

Em declarações ao JN, Jorge Prazeres, comandante dos Bombeiros Voluntários de Valadares, referiu que a vítima mortal é um homem. O responsável acrescentou que o condutor do carro envolvido foi assistido no local, devido à ansiedade, mas não precisou de ir para o hospital.

Além da corporação, estão envolvidos na operação de socorro o INEM e a GNR.

O alerta foi dado pouco depois das 19 horas. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto disse ao JN que o atropelamento aconteceu no sentido Sul/Norte da A44, entre Gulpilhares e Valadares.