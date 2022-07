Augusto Ferreira Machado - uma vida sem fronteiras que nunca esqueceu as raízes

JN Hoje às 12:57 Facebook

Foi um empresário multifacetado, com negócios em áreas tão distintas como a indústria, os serviços, a agricultura, a hotelaria, o turismo e a banca. Augusto Ferreira Machado, ilustre gaiense natural de Sandim, condecorado pelo presidente da República Cavaco Silva em 2010, morreu com 86 anos. No domingo, pelas 11 horas, a igreja paroquial de Sandim acolhe a missa de 7.º dia. Mais uma homenagem a uma figura marcante.

Augusto Ferreira Machado recebeu das mãos de Cavaco Silva o título de Comendador da Ordem de Mérito Industrial. O reconhecimento de um percurso vasto e sem fronteiras, com forte aposta na Ásia, mas que nunca esqueceu as raízes: transformou a casa de família, em Sandim, no hotel Villa Sandini. E liderou a Associação Nossa Senhora de Esperança de Sandim, cuja dinâmica levou mesmo a União das Mutualidades Portuguesas a atribuir-lhe o Prémio Mutualismo e Solidariedade 2020.

Proprietário da Auferma, Augusto Ferreira Machado também fundou a Soltrópico, onde mantinha a presidência do Conselho de Administração. "É impossível dissociar a figura do comendador Augusto Ferreira Machado do desenvolvimento do turismo nacional. Foi um grande dinamizador do progresso e evolução do Turismo em países lusófonos, nomeadamente em Cabo Verde", recorda o operador turístico, numa nota de pesar.

Presidente da Mesa da Assembleia geral da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Verde, também integrou várias associações empresariais e de solidariedade social.