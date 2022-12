Autarcas do Porto e Gaia reúnem-se quinta-feira para tomar decisão

Miguel Amorim Hoje às 18:48 Facebook

Os presidentes das câmaras de Gaia e do Porto vão reunir na próxima quinta-feira, no Porto, para tomarem uma decisão quanto à nova ponte sobre o rio Douro, havendo duas hipóteses em análise: uma ponte com dois tabuleiros, para servir o TGV e os automóveis, ou uma travessia apenas com um tabuleiro para servir só o trânsito rodoviário.

O anúncio do dia e do local da reunião foi feito, esta segunda-feira, à tarde, por Eduardo Vítor Rodrigues, à margem da reunião de Câmara de Gaia.

A ponte com dois tabuleiros será custeada pelo Estado e está incluída no Plano Ferroviário Nacional, enquanto que a travessia apenas com um tabuleiro será paga pelas duas autarquias, estando o custo avaliado em cerca de 38,5 milhões de euros.

"É um trabalho que temos vindo fazer", referiu Eduardo Vítor Rodrigues. "Dado que foi publicado o Plano Ferroviário Nacional, agora avançamos nós", explicou o autarca de Gaia, acerca do encontro com Rui Moreira.

Seja qual for a opção tomada, os autarcas fazem questão que a nova travessia, localizada entre as pontes de São João e do Freixo, seja denominada D. António Francisco dos Santos, em homenagem ao antigo bispo do Porto.