Homem esperou mais de seis horas por ambulância do INEM

Alexandra Panda com Rita Neves Costa Ontem às 20:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem está isolado dentro do carro, em Grijó, onde foi mandado parar pela GNR numa fiscalização de rotina. Esperou desde 16.30 horas por uma ambulância do INEM.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, uma patrulha da GNR solicitou ao automobilista para parar, na rua dos Agros, Grijó, cerca das 16.30 horas.

O homem explicou aos militares que sentia todos os sintomas associados ao Covid-19, como febre e tosse. Informou ainda que tinha regressado de Itália, na zona de Milão, havia cerca de 15 dias.

Perante a possibilidade de estar infetado com a doença, os militares isolaram a zona e solicitaram a intervenção do INEM que ainda não conseguiu dar resposta ao pedido. O condutor saiu da viatura porque informou os militares da GNR que estava a sentir-se mal, com tonturas, febre e frio. Após vestir um casaco, voltou a entrar no carro.

Devido à inexistência de resposta por parte do INEM, o condutor foi aconselhado a dirigir-se para o hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, por indicação da Direção-Geral de Saúde. O homem, que conduz a própria viatura até ao hospital, foi acompanhado até Matosinhos pelos militares da GNR, que seguiam com dois carros.