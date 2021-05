Avança a construção de dois elevadores no centro histórico de Gaia

Hoje às 13:53 Facebook

Projeto global da Câmara de Gaia prevê oito ligações mecânicas nas zonas da Serra do Pilar e do Castelo.

A Câmara de Gaia vai lançar concurso público para a construção de dois elevadores no Centro Histórico. Um ligará as ruas da Barroca e de General Torres; o outro unirá a Calçada da Serra e a Rua Rocha Leão. São as duas primeiras ligações mecânicas a avançar, de um conjunto de oito que a Autarquia pretende implementar no casco antigo.

As ligações poderão ser feitas por escadas rolantes ou por elevadores.