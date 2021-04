Avintes reforça mobilidade porta a porta

JN Hoje às 16:44 Facebook

Projeto municipal MOB + criado para servir cidadãos seniores ou de mobilidade reduzida. Carrinha entrou ao serviço esta segunda-feira.

A Câmara Municipal de Gaia entregou à Junta de Freguesia de Avintes uma carrinha de oito lugares, novinha em folha, destinada a prestar serviço de transporte de proximidade a cidadãos seniores (mais de 65 anos) ou de comprovada mobilidade reduzida.

No serviço de estreia, realizado ao início da tarde desta segunda-feira e assinalado com a presença do presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, e do presidente da Junta de Freguesia de Avintes, Cipriano Castro, a primeira utente do projeto Mob + cumprimentou os autarcas e felicitou-se pela boleia, de casa até à Junta, onde foi "tratar de um problema", e de retorno à residência.

"É bem melhor do que andar de autocarro. É muito mais confortável e mais rápido", congratula-se Lucinda Sousa, de 76 anos, registada como utente número um de Avintes, sexta freguesia de Vila Nova de Gaia contemplada pelo projeto.

A mobilidade porta a porta foi implementada pela primeira vez em junho de 2020, na União de Freguesias de Grijó e Sermonde.

Seguiram-se Pedroso e Seixezelo, Mafamude e Vilar do Paraíso. "Canidelo e Oliveira do Douro estão por dias", observa o presidente da Câmara, que se felicita com "a resposta extraordinária" das freguesias na adesão ao projeto. "Vai intensificar-se e vai ser estendido a todo o território", acrescenta Eduardo Vítor Rodrigues.

"Nós já tínhamos pensado sobre a maneira de resolver este problema que era transportar as pessoas dos lugares mais afastados para as zonas e para os serviços que não têm transportes próximos. Até que surgiu esta oportunidade proporcionada pela Câmara e nós agarrámo-la logo, para podermos conduzir as pessoas aos serviços mais prioritários", afirma o presidente da Junta de Avintes.

O Mob + Avintes é totalmente gratuito e deverá ser requisitado de véspera. Funcionará durante o horário de expediente. Destina-se a locais não contemplados pela rede de transportes públicos, como a sede da Junta de Freguesia, o centro de saúde, o posto dos correios, ou a paragem de transporte público mais próxima para uma deslocação ao hospital.