Bactéria que afeta plantas continua a avançar em Gaia e na Feira

Identificados novos focos de infeção em Gaia e na Feira. Vários concelhos afetados. Falta colaboração dos proprietários.

Não pára de alastrar a infeção pela xylella fastidiosa, bactéria que ataca as plantas. Há mais quatro focos em Gaia e na Feira e as autoridades admitem "dificuldades" em conter a propagação desta praga e obter a colaboração dos proprietários das plantas. Três anos após a bactéria ter sido detetada num zoo de Gaia, foram tomadas várias medidas no sentido de eliminá-la, mas sem sucesso. Os focos de infeção têm vindo a surgir em diferentes locais, sem que as zonas de contenção definidas tenham conseguido travar, até ao momento, a propagação.

A mais recente atualização, já publicada em Diário de República, inclui quatro novos locais de infeção nos concelhos de Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira. Além destes dois concelhos, a designada Zona Demarcada na Área Metropolitana do Porto abrange, segundo a mesma publicação da responsabilidade da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), os concelhos de Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos e Porto.