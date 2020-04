Barbot doa cinco toneladas de desinfetante à Câmara de Gaia

Hoje às 12:25 Facebook

A Barbot está a produzir, na fábrica de Canelas, em Vila Nova de Gaia, uma solução que permite a desinfeção de pavimentos, estradas ou mobiliário urbano. Cinco toneladas do produto serão doadas à Câmara Municipal de Gaia e possibilitarão à autarquia proceder à desinfeção de diversos espaços públicos, minimizando-se a propagação do novo coronavírus, revela a empresa em comunicado.

"Mais do que nunca é o papel das empresas desempenharem um papel pró-ativo na luta contra a COVID-19. Neste contexto de pandemia, a Barbot dispõe das ferramentas para criar um desinfetante e avançamos para a sua produção, com o intuito de doar à autarquia de Vila Nova de Gaia. Queremos que todos se sintam seguros quando for a altura da rotina regressar à normalidade", afirma Carlos Barbot, CEO do grupo Barbot, acrescentando que manterá o contacto com a câmara municipal e o seu presidente, Eduardo Vítor Rodrigues, "para apoiar naquilo que for necessário para a desinfeção do espaço público, que é de todos".

Para o autarca de Vila Nova de Gaia, este é mais um contributo ao qual a Câmara Municipal não pode ficar indiferente. "Num período tão complicado para a população e para o setor empresarial, de uma forma particular, é verdadeiramente inspirador ver que há um conjunto de empresas no nosso país e no nosso concelho que está a fazer jus à sua vertente de responsabilidade social", afirmou.

A entrega do produto à Câmara Municipal de Gaia será realizada durante esta semana. A aplicação da solução, através de pulverização, ficará a cargo da autarquia.