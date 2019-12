Bebé nasce no quartel dos bombeiros de Crestuma

Hoje às 18:22 Facebook

Mãe em trabalho de parto não teve tempo de se deslocar ao hospital.

Bastaram 15 minutos para a pequena Yara nascer, este domingo de madrugada, no quartel dos Bombeiros de Crestuma, em Vila Nova de Gaia.

Os pais seguiam para o hospital, mas o aumento das contrações da parturiente obrigou a uma paragem de emergência e o parto acabou por ser feito dentro de uma ambulância.

"Apesar do tempo chuvoso, o nosso dia amanheceu com um sol de verão!", anunciaram os bombeiros nas redes sociais. "Os pais seguiam de carro para a unidade 2 do Hospital de Gaia quando, cerca das 5.25 horas, pararam aqui e pediram ajuda", conta ao JN Ricardo Alves, daquela corporação de voluntários.

A pequena Yara "nasceu dentro do tempo e estava bem". O parto foi realizado pelos dois elementos da equipa médica que se encontravam de serviço, com o apoio do motorista que não teve tempo de a arrancar com a viatura. Este é o segundo parto realizado pelos Bombeiros de Crestuma, tendo o anterior ocorrido também este ano.