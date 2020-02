Beira-rio de Gaia terá equipa de bombeiros e polícias municipais permanente no verão

Hoje às 14:21 Facebook

A beira-rio em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, terá de junho a setembro um posto avançado de prevenção com quatro bombeiros e quatro polícias municipais em permanência, anunciou esta segunda-feira o presidente da autarquia local.

"O objetivo é tentar travar os riscos associados a momentos de maior afluência de pessoas. [O posto] justifica-se por causa do pico de verão. Naquela zona circulam milhares de pessoas", disse o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, que falava no período antes da ordem do dia da reunião camarária.

Já à margem da reunião, em declarações aos jornalistas, o autarca disse que esta "medida extraordinária" tem um investimento previsto que ronda os 500 mil euros, sendo que 350 mil são para compra de equipamento.

"O equipamento mantém-se para os anos seguintes, portanto a medida custará menos nos anos seguintes. O objetivo é a prevenção e combate a incêndios, bem como primeiros socorros, entre outros aspetos", disse o autarca.

A equipa terá quatro sapadores e quatro polícias municipais, estará em permanência durante 24 horas na beira-rio de 1 de junho a 30 de setembro e o investimento para esta medida será alocado à taxa turística criada pela câmara.