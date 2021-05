Bispo D. Manuel Linda celebra S. Pedro na Afurada com missa campal

Miguel Amorim Hoje às 22:05 Facebook

Eduardo Vítor Rodrigues reafirmou, esta segunda-feira, que a Câmara de Gaia não vai organizar festejos de rua, tanto no S. João, como no S. Pedro, mas no dia 4 de julho, à tarde, haverá uma missa campal na Afurada, celebrada pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda.

A missa, agendada para as 16.30 horas, terá lotação limitada. Haverá restrições nos acessos e não serão permitidos vendedores ambulantes nas imediações.

Uma hora depois, os barcos dos pescadores levarão o andor de S. Pedro até à barra do Douro e o bispo seguirá num dos barcos.

O programa da tarde abrirá, às 16 horas, com a inauguração das obras realizadas na igreja. O projeto do arquiteto Siza Vieira, para a construção de uma nova igreja na Afurada, que em nada interfere com a atual, ficou adiado para o próximo mandato, se Eduardo Vítor Rodrigues vencer a eleição autárquica.