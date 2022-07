Bolsa Ricardo Quaresma entregue a mais 15 jovens de Gaia

JN Hoje às 20:11 Facebook

Mais 15 jovens de Gaia receberam a tarde desta sexta-feira a Bolsa Ricardo Quaresma, através da qual o atleta e a Câmara distinguem o êxito académica e desportivo.

A cerimónia decorreu no Auditório Maestro Cesário Costa, em Canelas, e contou com a presença de Ricardo Quaresma e do vereador do Desporto da Câmara de Gaia, Elísio Pinto.

A Bolsa Ricardo Quaresma destina-se a jovens entre os 12 e os 14 anos de idade, que residem em Gaia há pelo menos dois anos e que tenham um bom aproveitamento escolar e mérito desportivo.

Anualmente são distinguidos 15 jovens, com 500 euros. A iniciativa que une Ricardo Quaresma e a Câmara de Gaia foi criada em 2017, para promover o sucesso académico, os estilos de vida saudáveis e a cidadania ativa.