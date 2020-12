Bombeiros combatem incêndio em sucata de Gaia

JN Ontem às 23:07 Facebook

Os Bombeiros Sapadores e os Voluntários dos Carvalhos estão a combater um incêndio que deflagrou numa sucata da localidade de Pedroso, em Vila Nova de Gaia.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, as equipas de socorro foram acionadas às 21.30 horas para a Travessa da Seada, onde está localizada a sucata. Quando a primeira equipa chegou ao local, pediu imediatamente reforços na tentativa de controlar as chamas.

O incêndio, considerado de grandes dimensões, levou os Sapadores a solicitar o auxílio da corporação dos Carvalhos.

Cerca das 23 horas desta segunda-feira, as chamas ainda não tinham sido controladas, mas não havia vítimas a registar. No combate as chamas, estão 16 sapadores e os elementos dos Voluntários dos Carvalhos.

Não se sabe qual foi a origem do incêndio.