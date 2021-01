Bombeiros lançam campanha para travar esvaziamento

Miguel Amorim Hoje às 13:06 Facebook

Seis corporações de Gaia uniram-se no projeto "Escola Conjunta", destinado a recrutar operacionais e combater o decréscimo do voluntariado.

Para estancar a tendência de perda e de diminuição de entradas de novos bombeiros nas corporações de voluntários de Gaia, uniram-se esforços e avançou-se para uma iniciativa a seis - Crestuma, Avintes, Aguda, Coimbrões, Carvalhos e Valadares -, designada por "Escola Conjunta".

"Estávamos a assistir a um esvaziamento progressivo e a entrar num ritmo de perda", explica o coordenador do projeto, José Luís, para justificar a união de esforços. Também Ricardo Santos, comandante dos Bombeiros dos Carvalhos, confirma que se tem verificado uma "diminuição" no número de elementos. O "aumento de pedidos para gozar um período de inatividade e o decréscimo do voluntariado" estão entre as causas.