Bombeiros resgatam idosa acamada de casa incendiada

Fogo urbano em Santa Marinha (Vila Nova de Gaia) causou mais um ferido ligeiro, por inalação de fumo.

O alerta soou em cima das 20 horas desta quarta-feira e mobilizou os Bombeiros Voluntários de Coimbrões e a Companhia dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia.

À chegada à Avenida Alexandre Herculano, os operacionais procederam imediatamente a manobras de resgate de uma idosa de 78 anos que estava acamada. A vítima foi assistida por inalação de fumo e transportada ao Hospital de Gaia.

O companheiro, com 72 anos, foi também assistido no local devido ao fumo e transportado ao hospital. Ambos foram avaliados como vítimas ligeiras.

O incêndio deflagrou no hall de entrada da casa, com rés-do-chão e primeiro andar. Foi controlado pouco depois, mas a habitação ficou inabitável, tendo sido acionada a Proteção Civil para posterior realojamento do casal, adiantou, ao JN, Oliveira Santos, subchefe principal dos Sapadores de Gaia.

Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Coimbrões, com duas viaturas e oito elementos e os Sapadores de Gaia, com quatro viaturas e 12 homens, além da viatura médica do Hospital de S. João e da Polícia.